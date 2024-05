Ticka Ticka Bum – Oscar celebra talentos e personalidades em sua 6ª Edição

Premiação concorrida será no dia 14 de junho e contará com a presença de lideranças políticas, autoridades, empresários, artistas e celebridades.

Ostentando o tema: “Sua história é um filme”, a 6ª Edição do Oscar Ticka Ticka Bum de 2024 chega com muito brilho, glamour e elevando as expectativas de uma noite inesquecível, que será marcada por muitas surpresas, reconhecimentos, ótimas atrações culturais e homenagens que devem emocionar um público seleto de convidados. O evento, idealizado e organizado pelo radialista, produtor cultural e comunicador Waliz Tomenasci e parceiros se consolida em Votuporanga com data agendada para 14 de junho, a partir das 20h, no plenário do Palácio 8 de Agosto (sede da Câmara Municipal).

O evento especial será aberto para convidados e contará com a presenças confirmadas de lideranças políticas, autoridades, empresários de sucesso, artistas e celebridades reconhecidas nacionalmente e fora do país, como é o caso, por exemplo, da primeira Miss Mulher Casada, do ano de 2000, Solange Maemura, de Presidente Epitácio-SP, nome muito conhecido no mundo dos concursos de misses.

Segundo a organização, serão homenageadas cerca de 35 personalidades em 2024. Entre os nomes que irão abrilhantar a sexta edição como “Patronos Especiais” estão a professora doutora Neide Romani Covre, Madrinha, a pequena Lorena Publio Blankenheim (Miss Mirassol 2023, Miss Estudantil Noroeste Paulista 2023, Miss Estudantil São Paulo Revelação 2023, Miss Estudantil Simpatia 2023, Miss Estudantil Internet 2023, Pequena Miss Interior de São Paulo 2024, Vice Pequena Miss Brasil 2024 e Pequena Miss Brasil Fashion 2024), que completou 12 anos no último 14 de abril e que será a Rainha da premiação, bem como a reconhecida professora Ivanete Ferreira, Embaixadora do Oscar Ticka Ticka Bum deste ano.

Já os Patronos do Oscar (in memoriam) são personalidades saudosas e inesquecíveis no coração dos votuporanguenses e de todos os brasileiros. Serão lembrados nesta sexta edição a saudosa rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo, o também inesquecível Padre Sílvio Roberto dos Santos, a senhora Fidelalma Nunes Commar e o pequeno Nicolas Souza Prado.

Na programação haverá atrações especiais com musical e poesia, assim como a previsão de outras importantes homenagens, como por exemplo ao apresentador Gugu Liberato (in memoriam), e à estrela global, a apresentadora Patrícia Poeta. Cada personalidade que receber o Oscar levará para casa uma estatueta personalizada.

A organização de Waliz Tomenasci tem o apoio da Academia de Artes, Letras, Inclusão e Ciências do Brasil, da Ville Toys, Miv Cast Marketing Digital & Consultoria Agência, Pet Anzai, AMJ Energia Solar, entre outros parceiros e apoiadores. O telefone de contato de Waliz Tomenasci para outras informações é o 17 98113-2432.