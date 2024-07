Doceiro: inscrições abertas para curso gratuito da Prefeitura

Curso em parceria com Senac; inscrições devem ser feitas no CTMO.

Com previsão de início para o dia 19 de agosto, o curso “Doceiro”, promovido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Senac, está com inscrições abertas ao público com idade a partir de 16 anos e que tenha concluído o Ensino Fundamental II. Interessados devem se inscrever no CTMO, que fica na Rua Barão do Rio Branco, nº 4.497, das 9h às 15h, de segunda a sexta-feira, mediante apresentação de RG e CPF.

As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã, das 8h às 11h, na Unifev Câmpus Centro, localizada na Rua Pernambuco, nº 4.196. A carga total é de 160 horas e a previsão de término é dia 14 de novembro.

O curso é destinado a quem deseja atuar na área de gastronomia e serviços de alimentação, como casas de doces e outros espaços de produções alimentícias. De acordo com o conteúdo, os alunos aprenderão sobre organização e estrutura do ambiente de trabalho; contexto de gastronomia; higienização de instalações, equipamentos e utensílios; fluxo e gestão de estoques; finalização e apresentação de doces com utensílios, entre outros assuntos a serem abordados.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3406-1488 (ramal 29) ou (17) 3426-6701.