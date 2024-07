Dalbert Mega anuncia Dr. Antônio Carlos Francisco como seu pré-candidato a vice-prefeito 

Anúncio ocorreu durante coletiva realizada na tarde desta terça-feira (30). Convenção que deve oficializar a chapa PRD/PRTB em Votuporanga ocorre no sábado (3), às 13h, no Cremil.

O juiz aposentado, ex-diretor do Fórum da Comarca, ex-procurador do Estado e ex-vereador Dr. Antônio Carlos Francisco (PRTB), foi anunciado durante entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (30.jul), como pré-candidato a vice-prefeito de Votuporanga/SP, na chapa encabeçada pelo empresário Dalbert Mega (PRD), nas eleições municipais de 6 de outubro.

No anúncio, ladeados pelos dirigentes locais dos partidos, Virgílio de Souza Oliveira, do PRD, e Camila Mendes, do PRTB, Dalbert Mega fez questão de ressaltar que a escolha do vice na chapa ocorreu de maneira pacífica, destacando inclusive os nomes de pré-candidatos que chegaram a ser cotados e participaram do processo, como o vereador Cabo Renato Abdala, o empresário João Garcia, o ex-vereador Walter José dos Santos, o Wartão, entre outros. “Fazemos questão de destacar que aqui há muita união e a decisão em torno do nome foi unânime. Os interesses da cidade estão acima de qualquer ganho pessoal”, salientou Mega.

“Trata-se de uma pessoa que muito contribui com a sua sabedoria, sua serenidade e caráter. Um pré-candidato a vice que traz uma carreira limpa e respeitada. Alguém que respeita e defende as nossas famílias e a nossa comunidade”, emendou Dalbert Mega, se referindo a trajetória pública de Antônio Carlos Francisco.

Por sua vez, o indicado a pré-candidato a vice-prefeito, agradeceu o voto de confiança dos correligionários: “É um chamado para fazer mais pelo nosso município. Me coloco a disposição para continuar trabalhando por Votuporanga. Será uma experiência enriquecedora. Espero poder estar à altura para contribuir com o melhor para nossa querida Votuporanga.”

“Estava quietinho lá no meu cantinho, desde que encerrei a vereança, mas precisamos defender os nossos princípios e valores. Os nossos valores estão sendo virados de cabeça para baixo”, emendou o pré-candidato, que, de forma clara e objetiva, defendeu uma pré-campanha e campanha “limpa e sem ataques” entre os candidatos.

Ainda durante o anúncio, em espaço aberto a imprensa, Mega fechou questão em torno da não reeleição, se comprometendo publicamente a não concorrer a um possível segundo mandato: “Sou contrário à reeleição e já assumo aqui, publicamente, esse compromisso.”

A chapa, já com ares de entrosamento, deixa claro que o plano de governo, ainda em construção, deve girar com os motes como: inovação para investir mais e melhor, gestão responsável e sustentabilidade.

A convenção partidária que deve oficializar a chapa Mega/Dr.Antônio, além dos pré-candidatos a vereadores, ocorre no sábado (3), a partir das 13h, no Cremil, localizado na Avenida República do Líbano.