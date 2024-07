Sem Estêvão, Palmeiras prepara duas voltas contra o Flamengo 

Mayke e Murilo foram a campo nesta segunda-feira e podem ser novidades no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Palmeiras perdeu Estêvão com um novo entorse no tornozelo esquerdo, mas pode contar com novidades para o jogo desta quarta-feira, contra o Flamengo, às 20h, no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Mayke e Murilo, desfalques contra o Vitória, foram a campo na manhã desta segunda-feira. O lateral-direito foi poupado no sábado por conta de um edema muscular e participou da atividade na Academia de Futebol sem limitações. Murilo, em transição física por entorse no tornozelo direito, também participou integralmente do trabalho com o grupo.

Abel Ferreira poupou a maioria dos jogadores no fim de semana pensando no confronto desta quarta.

O técnico fez críticas ao desempenho dos atletas no jogo e estuda fazer alterações na escalação ideal antes do início da disputa dos mata-matas neste mês de agosto.

O Palmeiras realizou um treino nesta terça, antes de seguir viagem para o Rio de Janeiro/RJ, no entanto, Abel não confirmou a escalação para o jogo. Mas uma possibilidade é: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Dudu e Flaco López.