Homem morre vítima de acidente de trabalho em usina sucroalcooleira de Meridiano

O caso foi registrado na madrugada deste domingo (15) em Meridiano (26,9 km). De acordo com a polícia, vítima morreu no local. Usina diz que está prestando apoio aos familiares do trabalhador.

Um homem morreu após sofrer um acidente de trabalho em uma usina sucroalcooleira de Meridiano (SP), na madrugada deste domingo (15).

De acordo com a Polícia Civil, o fato aconteceu às 1h30. Ronaldo Zamonaro de Freitas limpava uma esteira juntamente com outro funcionário. O homem disse aos policiais que em poucos minutos se afastou de Ronaldo. Quando o encontrou, ele já estava sem vida, caído em uma plataforma, no andar debaixo do galpão.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a situação.

Em nota, a COFCO International confirmou a informação e afirmou que está apurando as causas da morte, junto às autoridades locais. A companhia lamentou o ocorrido e disse que está prestando o apoio aos familiares do profissional.

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria (Sindalquim) informou que acionou o departamento jurídico e está acompanhando de perto as investigações para que as devidas responsabilidades sejam apuradas com máxima transparência. (G1)