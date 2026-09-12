Câmara pauta cinco projetos para votação na segunda-feira 

A 32ª sessão ordinária da Casa de Leis ocorre a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP pautou cinco projetos para votação durante a 32ª sessão ordinária que será realizada na próxima segunda-feira (14.set), a partir das 18h, no Plenário “Dr. Octavio Viscardi”.

De acordo com a Ordem do Dia, divulgada pela presidência da Casa de Leis, nesta sexta-feira (11), entre os projetos que serão apreciados pelos vereadores aparece o projeto, de autoria do vereador Marcão Braz (PP), que institui o Programa Pet pra Pet voltado à reciclagem e ao bem-estar animal na rede municipal de ensino.

Confira abaixo a Ordem do Dia na íntegra:

Projeto de Lei N.º 66/2026 – de autoria do vereador Sargento Moreno (PL) – dispõe sobre a denominação da Rua João Batista Pereira, localizada no Loteamento Parque Residencial Seller.

Projeto de Lei N.º 146/2026 – de autoria do vereador Marcão Braz (PP) – institui o Programa Pet pra Pet voltado à reciclagem e ao bem-estar animal na rede municipal de ensino.

Projeto de Lei N.º 167/2026 – de autoria do vereador Carlim Despachante (Republicanos) – dispõe sobre a denominação da Rua Benedito de Assis, localizada no Loteamento Parque Residencial Seller.

Projeto de Lei N.º 172/2026 – de autoria dos vereadores Carlim Despachante (Republicanos), Cabo Renato Abdala (PRD), Débora Romani (PL), Daniel David (MDB), Engenheiro Glauber Lima (PSD), Gaspar (MDB), Ricardo Bozo (Republicanos), Marcão Braz (PP), Osmair Ferrari (PL), Sargento Moreno (PL), Serginho da Farmácia (PP), Wartão (União Brasil), Natielle Gama (Podemos) e Vilmar da Farmácia (PSD) – reconhece a logomarca oficial das comemorações dos 90 anos de Votuporanga e dá outras providências.

Projeto de Resolução N.º 8/2026 – de autoria da Mesa Diretora – altera os itens 6 e 7 das atribuições do cargo de procurador legislativo, constantes do anexo II da resolução N.º 1, de 24 de janeiro de 2023, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Câmara Municipal e de seu quadro de pessoal e dá outras providências.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente das galerias da Câmara ou ainda por meio da TV Câmara e redes sociais da Câmara Municipal de Votuporanga.