DISE prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

B.R.B., de 26 anos, foi flagrado na zona sul com cerca de 180 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e petrechos utilizados para o fracionamento e embalagem do entorpecente.

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga/SP realizou, nesta terça-feira (14.abr), mais uma ação com o objetivo de combater o tráfico de drogas e prenderam um indivíduo, de 26 anos, apontado como o responsável por colocar cocaína em circulação na zona sul.

De acordo com a DISE, B.R.B., foi preso em flagrante após ser surpreendido por policiais civis vinculados à Delegacia Especializada, que monitoravam sua atuação.

Ainda segundo a Polícia Civil, durante a ação foram apreendidos aproximadamente 180 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão e diversos petrechos utilizados para o fracionamento e a embalagem do entorpecente.

O suspeito foi apresentado na sede da DISE, onde foi ouvido pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, sendo autuado por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.