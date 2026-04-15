CAV enfrenta o Ituano no fechamento da segunda fase do Paulistão A2 

Classificada antecipadamente, a Pantera Alvinegra encara o Galo de Itu, nesta quarta-feira (15), às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. O Ituano joga todas as fichas para carimbar a classificação; já o CAV precisa vencer para garantir a vantagem de decidir em casa os confrontos eliminatórios.

Jorge Honorio

O Clube Atlético Votuporanguense finalizou na manhã desta terça-feira (14.abr), na Arena Plínio Marin, a preparação para o último duelo da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, contra o Ituano, agendado para esta quarta-feira (15), às 19h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu/SP.

Conquistando a classificação inédita de forma antecipada, a Pantera Alvinegra segue como a sensação do torneio, líder do Grupo 2 e geral do estadual. Em cinco jogos disputados nesta etapa, o Votuporanguense soma quatro vitórias e um empate, com 12 gols marcados e apenas três sofridos, totalizando um saldo positivo de nove gols, ostentando um aproveitamento de 86,7%.

De garras afiadas, a Pantera Alvinegra possui o melhor ataque e a melhor defesa da segunda fase do Paulistão A2, esta última empatada com o Ituano, justamente o adversário da rodada.

Para o confronto contra o Galo de Itu, o técnico Marcus Viola não contará com o volante Victor Feitosa e o meia-atacante Rodolfo, que cumprem suspensão após terem recebido o terceiro cartão amarelo. Além do meia Benedetti, que segue em recuperação no Departamento Médico alvinegro.

A missão em Itu é simples: somar três pontos e seguir na ponta da tabela. O motivo também é simples e o CAV não esconde: a permanência no topo da tabela pode garantir a vantagem de decidir em casa os confrontos eliminatórios.

O Ituano, entrou em campo no último domingo, pelo Brasileirão da Série C, com time alternativo, e acabou superado pelo Amazonense por 3 a 0, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus/AM. Voltando às atenções para o Paulistão A2, o Galo de Itu poderia ter garantido a vaga para as semifinais contra o XV de Piracicaba, contudo, acabou vencido por 3 a 0. Agora, tem que vencer o CAV para não depender do resultado do XV. Se empatar ou perder, torce para o XV não ganhar do Água Santa.

Os dois jogos estão marcados para esta quarta-feira (15), às 19h.

Arbitragem

Para o duelo entre Ituano x CAV a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro João Vitor Gobi (30 anos), que será auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Paulo Ziolli. Já Thiago Lourenço de Mattos será o 4º árbitro, enquanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e Herman Brumel Vani atuarão no VAR.