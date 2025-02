Polícia desarticula organização criminosa, apreende armas, carne ilegal e munições 

Além da Polícia Ambiental, operação contou com o apoio da Força Tática, policiamento rodoviário e Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Nesta quarta-feira (19.fev), a Operação Impacto Rural foi desencadeada para combater crimes no campo. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de quatro indivíduos envolvidos em posse ilegal de armas de fogo, furto de gado, adulteração de veículos e outras atividades ilícitas.

A operação culminou na apreensão de um vasto arsenal e materiais utilizados em práticas criminosas, além de carne de caça ilegal. Confira os resultados abaixo:

Quatro presos

Cinco armas de fogo

Um simulacro

Duas espingardas de pressão

10 munições intactas

13 cartuchos deflagrados

175g de chumbo em esferas

35g de pólvora

84 espoletas

Três recipientes com chumbo

Dois machados

Uma faca

Três lanternas

Um binóculo

Uma luneta

Três soquetes

Três redes de pesca

Uma tarrafa

3,065 kg de peixe Curimba

28,820 kg de carne de Capivara

A ação representa mais um passo na repressão ao crime organizado na zona rural, garantindo maior segurança para a população e protegendo os recursos naturais.

Além do policiamento ambiental a operação contou com o apoio da Força Tática do 16 BPM/I, policiamento rodoviário e Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo.