Apresentação de alunos inicia comemorações de 77 anos do Instituto dos Cegos

Crianças e adolescentes alunos de musicalização no Instituto prometem repertório

encantador.

Há 77 anos, o Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos luta pela cidadania e inclusão social das pessoas com deficiência visual, o aniversário oficial é no dia 1º de setembro, porém as comemorações começam na próxima sexta-feira, 30 de agosto, com uma apresentação do projeto “Desenvolvendo Saberes Através do Ouvir”. Participam da turma de musicalização crianças e adolescentes, baixa visão e com cegueira, atendidos pelo Instituto dos Cegos.

As aulas deste projeto especial foram orientadas pelo Professor e Músico, Nei Cândido, também aluno do Instituto. A apresentação acontece na Praça dos Escritores, na Rua Dr. Lino Braile, 440 – Jardim Francisco Fernandes, São José do Rio Preto, ao lado do Instituto dos Cegos, trazendo um contato com a natureza e é aberta ao público.

O Centro de Reabilitação Visual – Instituto dos Cegos reabilita deficientes visuais de Rio Preto e mais 102 cidades da região. São mais de 300 alunos atendidos em atividades como terapia, judô, academia, estimulação visual para baixa visão.

O objetivo do projeto “Desenvolvendo Saberes Através do Ouvir” é trazer o aprendizado e o desenvolvimento para os alunos através da musicalização, incentivar as crianças e adolescentes no campo musical e além disso, equipar a sala de música com instrumentos novos. Instituições parceiras como o APAE Rio Preto e a Associação Renascer já confirmaram presença na plateia da festividade.

O Projeto é realizado através do Fundo Municipal – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes e Secretaria Municipal da Assistência Social. (Termo de Fomento SEMAS/CMDCA nº. 27/2023 – Fundo Municipais).