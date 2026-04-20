DISE fecha duas bocas de fumo e prende traficantes em Votuporanga 

Durante a ‘Operação Open Doors’, I.G.F., de 26 anos, e M.N.F., de 28, foram presos nos bairros Pozzobon e Palmeiras I. Maconha, cocaína e anotações alusivas ao tráfico de drogas foram apreendidas.

A ‘Operação Open Doors’ deflagrada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), na última sexta-feira (17.abr), resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas, na apreensão de entorpecentes e no fechamento de duas bocas de fumo.

De acordo com o apurado, a ação iniciou pela manhã e só terminou durante a noite, resultando nas capturas de I.G.F., de 26 anos, e M.N.F., de 28, que foram presos nos bairros Pozzobon e Palmeiras I.

Segundo a Delegacia Especializada, os alvos já estavam sob investigação e os mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo Juiz das Garantias da 8ª RAJ, Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto/SP.

Ainda de acordo com a DISE, durante as incursões nos endereços dos alvos, os investigados foram abordados e informados sobre os cumprimentos das buscas domiciliares. Já nas buscas, os policiais civis apreenderam uma porção grande maconha, além de outras 22 porções já preparadas para serem traficadas, uma porção grande de cocaína, além de outras 15 já preparadas, balança digital de precisão, dinheiro, celulares e anotações alusivas ao tráfico de drogas.

Os suspeitos foram apresentados na sede da DISE, onde foram ouvidos pelo delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, autuados por tráfico de drogas e colocados à disposição da Justiça.