DISE prende ‘armeiro’ na zona sul de Votuporanga 

O indivíduo, de 40 anos, foi flagrado em uma residência na Rua Torquato Barbieri, no bairro Estação. Armas de pressão com sinais de adulteração, pistola artesanal e munições foram apreendidas.

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de atuar como ‘armeiro’ durante uma ação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), na manhã desta quinta-feira (26.fev), no bairro Estação, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, agentes da Delegacia Especializadas estiveram no imóvel localizado na Rua Torquato Barbieri, após denúncias de que o morador atuaria como “armeiro”, realizando fabricação, manutenção e adaptação de armamentos de procedência artesanal.

Já pelo local, os policiais civis se depararam com L.T.L., que confirmou a posse de armas no interior do imóvel e autorizou a entrada dos agentes. Em buscas pela casa foram apreendidos armamentos que se encontravam ocultos atrás de armários e sob o colchão de uma das camas.

Ao todo, segundo a DISE, foram apreendidos diversos objetos de natureza bélica, incluindo uma parte de revólver calibre .32, que estava imerso em banho de gasolina com a finalidade de amolecer componentes e possibilitar melhor ajuste e funcionamento do mecanismo; duas espingardas de pressão que apresentavam indícios de adulteração, tornando-as potencialmente aptas ao disparo como arma de fogo; um revólver airsoft 357 e uma pistola artesanal de calibre .38, bem como munições de calibres .38, .22 e .44.

A ocorrência foi apresentada na Unidade Policial, onde L.T.L., foi ouvido pelo delegado titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, e colocado à disposição da Justiça. Já as armas e demais objetos apreendidos foram encaminhados ao Instituto de Criminalística para realização de exames e elaboração dos respectivos Laudos Periciais.