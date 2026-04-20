CAV enfrenta o Juventus valendo acesso ao Paulistão 2027 

O duelo de ida ocorre nesta terça-feira (21), às 10h, no Estádio da Javari. O jogo da volta ocorre na próxima terça-feira (28), às 20h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo nesta terça-feira (21.abr), feriado de Tiradentes, às 10h, no Estádio da Javari, em São Paulo/SP, contra o Juventus, para o primeiro dos dois compromissos mais importantes de sua história, até o momento: a disputa pelo acesso à elite do futebol paulista.

A semifinal do Paulistão A2 de 2026 pode entregar o passaporte do Paulistão A1 de 2027 para o CAV, de forma inédita, ou readmitir o Juventus, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro após 19 anos.

Pela melhor campanha, o Votuporanguense, do técnico Marcus Viola, encara o Juventus com vantagem do mando do jogo decisivo e do empate no agregado.

Já na capital paulista, a Pantera Alvinegra treinou nesta segunda-feira (20), no Estádio Municipal Pref. José Liberatti, em Osasco. Na prancheta de Viola, última oportunidade em campo, antes do primeiro duelo da semifinal.

O duelo desta terça-feira, no tradicional Estádio Conde Rodolfo Crespi, terá transmissão do Xsports TV, YouTube Xsports, YouTube Ulisses TV e YouTube Metrópoles Esportes.

Para o compromisso, a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Douglas Marques das Flores (40 anos), que será auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa. Já Leonardo Delfino de Abreu Lima será o 4º árbitro e Denis Matheus Afonso Ferreira atuará como o 5º árbitro. Para o VAR, a Federação Paulista de Futebol escalou Thiago Duarte Peixoto e Fábio Rogério Baesteiro.

Confronto histórico

Visto com certa ‘preferência’ por parte da imprensa esportiva paulistana, o Juventus soma 70 participações na Série A1 do Campeonato Paulista, o Moleque Travesso é considerado por muitos o último representante do futebol “raiz” de São Paulo. Disputou a elite ininterruptamente entre 1930 e 1998 e, após um período de “sobe e desce”, está longe da divisão principal desde 2008. De lá para cá, foram cinco temporadas na Série A3 e outras 13 na Série A2.

O tradicional time da Mooca tem a oportunidade de conseguir o acesso logo na primeira temporada depois de adotar o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), oficializado em outubro de 2025. O plano, aceito na ocasião por 83,85% dos associados, negociou 90% das ações do futebol do clube por R$ 480 milhões para o grupo Contea Capital. O valor deverá ser investido ao longo de dez anos.

Além da volta à elite do Campeonato Paulista em 2027, os objetivos incluem a disputa da Série C do Brasileirão em 2028, avançando para a Série B em 2031 e para a Série A em 2035. Planos abrangem ainda uma reforma no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, que passará a comportar 15 mil pessoas.

Sétimo colocado na primeira fase, com 23 pontos, o Juventus ficou em segundo colocado no Grupo 3, com 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas) e, na somatória das fases, tem a pior campanha dos quatro semifinalistas.

Por outro lado, o Clube Atlético Votuporanguense surge como a sensação do Paulistão A2, poderoso caçula da semifinal. Para se ter uma ideia, pouco mais de um ano depois da última participação do Juventus na Série A1, em 11 de dezembro de 2009, nasceu o CAV.

E começou correndo pela chamada Segunda Divisão, que na época equivalia ao quarto escalão do futebol estadual, em 2010; foi campeão em 2012, chegando à Série A3, e subiu à A2 pela primeira vez em 2015, disputando a divisão entre 2016 e 2020. Voltou à A3 em 2021, sendo promovido novamente em 2024.

Nesse período, o Votuporanguense fez história em 2018 conquistando a Copa Paulista, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, diante da Ferroviária. O feito colocou o clube do noroeste paulista na Copa do Brasil do ano seguinte.

Se por um lado o CAV ainda busca a sua “maioridade”, por outro ele carrega o legado histórico pesado da antiga Associação Atlética Votuporanguense (AAV), de quem empresta as inconfundíveis cores alvinegras e o “A” Votuporanguense – razão pela qual muitos torcedores ainda tratam o CAV no feminino – disputou a antiga Divisão Intermediária (equivalente à Série A2) por 29 vezes, entre 1961 e 1993, mas nunca esteve próxima de conseguir o acesso à elite como pode fazer o seu “filho” mais novo.

A Votuporanguense desapareceu em 2000, após três rebaixamentos, disputando a quinta divisão (Série B2). Por um curto período, entre 2001 e 2005, a cidade teve a Sociedade Esportiva Votuporanga (SEV) como representante. Após dois acessos, o time chegou à Série A3, mas problemas com a Prefeitura fizeram a equipe mudar para Hortolândia.

De volta para o Paulistão 2026, após terminar a fase classificatória em sexto lugar, com 24 pontos, o CAV fez a maior pontuação dos oito times no quadrangular, somando mais 13 (quatro vitórias e um empate) e sendo líder do Grupo 2. Na somatória, tem a terceira melhor campanha dos semifinalistas. Ferroviária e Ituano, os dois melhores, se enfrentam na outra semi.

O jogo do acesso

O jogo da volta, ou seja, a decisão da vaga na elite do futebol paulista ocorre na outra terça-feira (28), às 20h, na Toca da Pantera Alvinegra, em Votuporanga.