Justiça determina interdição de Fernando Henrique Cardoso, após consenso da família

Decisão formaliza filhos como responsáveis pela gestão patrimonial e financeira de FHC.

A Justiça de São Paulo determinou, na última quarta-feira (15.abr), interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso após consenso da família da necessidade de formalizar que os filhos são atualmente responsáveis pela tomada de decisões sobre a gestão patrimonial e financeira de FHC.

Amigos da família ouvidos pela imprensa confidenciaram a delicada situação do ex-presidente diante do agravamento do estado de saúde, pelo diagnóstico de doença de Alzheimer. De acordo com pessoas que conviveram com FHC ao longo de vários anos de vida, filhos e a esposa do ex-presidente tomaram a decisão em comum acordo. Mas, na prática, a família já estava a frente dos negócios.

À assessoria do ex-mandatário confirmou a decisão da Justiça e disse que não vai comentar o assunto “que é estritamente de foro íntimo”.

Fernando Henrique Cardoso tem 94 anos. Foi presidente do Brasil por dois mandatos consecutivos. Eleito em 1994 e reeleito em 1998, teve como marco o Plano Real e a estabilidade econômica do país.