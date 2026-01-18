DISE fecha boca de fumo que aceitava PIX, apreende drogas e arma artesanal em Votuporanga 

Porções de cocaína, crack, maconha e ‘maconha gourmet’ avaliada em R$ 27 mil, foram apreendidas com D.V.B.L., de 18 anos, em um imóvel na Rua Ceará, na área central da cidade.

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (16.jan), na área central de Votuporanga/SP, durante uma operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE).

De acordo com o apurado, agentes da Delegacia Especializada monitoravam há algum tempo um imóvel na Rua Ceará, entre as ruas Amazonas e Pernambuco, como suposto ponto de tráfico de drogas.

Após os policiais civis identificarem a dinâmica estabelecida no local, observaram quando um novo comprador chegou para comprar droga, estacionou a motocicleta em frente ao imóvel e estabeleceu contato direto com o morador, sendo que, diante da situação flagrancial, os agentes decidiram pela abordagem imediata, considerando o risco de continuidade do tráfico de drogas e a potencial destruição de provas. Ambos foram abordados na calçada da residência.

Questionado, o dependente químico admitiu aos policiais civis espontaneamente ter ido ao local para adquirir maconha, informando ainda ter realizado o pagamento via PIX.

Por sua vez, o traficante identificado como D.V.B.L., de 18 anos, confirmou que realizava a venda do entorpecente e indicou haver mais substâncias armazenadas em seu quarto, autorizando o acesso aos policiais civis.

Durante a busca domiciliar no interior do cômodo foram apreendidos: meio tijolo de maconha, que após fracionado renderia cerca de 110 porções; parte de tijolo de cocaína, que após preparado renderia cerca de 300 porções; 16 porções de cocaína já fracionadas; duas porções de crack; cinco tabletes de Dry Ice (“maconha gourmet”), além de duas porções grandes e uma menor da mesma droga. Com relação ao Dry Ice apreendido, geralmente é vendido pelo valor estimado de R$ 50,00 o grama, sendo assim, o entorpecente apreendido totalizaria aproximadamente R$ 27 mil.

Ainda segundo apurado pelo Diário, os agentes ainda apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre .22 e três munições do mesmo calibre intactas, centenas de embalagens plásticas usualmente utilizadas para embalar drogas, duas balanças digitais, três facas e um canivete com resquícios compatíveis com corte e fracionamento de drogas, um caderno contendo anotações típicas de contabilidade do tráfico, um prato com resquícios de cocaína e um aparelho celular.

A ocorrência foi presentada na sede da DISE, onde o delegado titular, Dr. Rafael Latorre Costa, ouviu D.V.B.L., que foi indiciado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, sendo colocado à disposição da Justiça. Os entorpecentes e objetos apreendidos foram encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística (IC).