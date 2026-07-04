Raphinha volta ao grupo da Seleção em treino antes de Brasil x Noruega 

Ancelotti comanda penúltimo trabalho em campo antes das oitavas de final da Copa do Mundo e tem também retorno de Rayan, que foi poupado na quinta-feira.
A seleção brasileira fez, no início da tarde desta sexta-feira, o penúltimo treino antes do jogo contra a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo. A grande novidade foi o retorno de Raphinha. De visual novo, o atacante do Barcelona foi reintegrado ao elenco e passou por corredor polonês no início dos trabalhos.
O retorno de Raphinha se assemelha ao processo pelo qual passou Neymar, há pouco mais de duas semanas. Ele se junta ao grupo, mas ainda não fazendo as mesmas atividades. Nos 15 minutos que a imprensa teve acesso nesta sexta, o atacante do Barcelona chegou a fazer aquecimento e participar de roda de bobo normalmente com outros companheiros. No entanto, na sequência se separou e fez exercícios de menor intensidade, em um circuito individual de preparação física.
Raphinha está fora do jogo contra a Noruega, mas o departamento médico da seleção brasileira espera deixá-lo apto para uma eventual disputa de quartas de final. Carlo Ancelotti também teve a volta de Rayan, que foi poupado da atividade de quinta-feira, por um controle de carga.
Lucas Paquetá é o único desfalque da atividade da seleção brasileira. O meio-campista do Flamengo sofreu lesão na parte posterior da coxa esquerda no jogo contra o Japão e dificilmente voltará a atuar na Copa do Mundo de 2026.
A grande dúvida para o próximo jogo é quem será titular no lugar de Paquetá. Com características diferentes, Endrick, Gabriel Martinelli e Danilo são as principais alternativas.
A provável escalação do Brasil para a partida contra a Noruega é a seguinte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Martinelli); Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.
Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio de Nova York e Nova Jersey. Quem avançar pegará México ou Inglaterra nas quartas de final, dia 11 de julho, em Miami.
*Com informações do ge