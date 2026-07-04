Trio suspeito de espancar homem é preso após ser identificado por vídeos em redes sociais

Trio foi preso nesta quinta-feira (2) em Riolândia/SP. Agressão ocorreu durante uma festa e foi filmada pelos frequentadores do local. Polícia procura por outros dois suspeitos.

Três suspeitos de espancar um homem durante uma festa em Riolândia/SP foram presos temporariamente na tarde de quinta-feira (2). Os vídeos do momento da agressão, publicados em redes sociais, ajudaram as policias Civil e Militar a identificar os investigados.

O crime ocorreu no dia 27 de junho. As investigações da Delegacia de Polícia de Riolândia concluíram que, na ocasião, a vítima foi cercada por cinco suspeitos e agredida com diversas pauladas na cabeça.

Mesmo após cair desmaiado no chão, o homem continuou sendo alvo de socos, chutes e novos golpes com pedaços de pau. A violência foi filmada por pessoas que estavam no evento. Os vídeos foram fundamentais para que os investigadores conseguissem chegar até os agressores.

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