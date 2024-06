Diretor do Centro Social Estoril e da creche Irmã Julieta é agredido por pais de alunos 

Caso ocorreu em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta segunda-feira (24), após reunião para explicar agressões de professora.

O diretor do Centro Social Estoril, em São José do Rio Preto/SP, Manoel Neves, conhecido como “Mané”, que exerce o mesmo cargo voluntário na creche Irmã Julieta, Manoel Neves, foi agredido por pais de alunos na manhã desta segunda-feira (24.jun).

A agressão teria sido motivada porque os pais de alguns alunos tiveram o conhecimento de que uma professora estava agredindo seus filhos. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Em uma delas, registrada no dia 4 de junho, é possível ver o momento que a profissional abre a porta da sala de aula e joga um dos meninos no chão. Em outra, dessa vez gravada em 11 de junho, ela pega uma menina pelo braço e arremessa em um dos colchões durante o momento da soneca dos estudantes.

Após denúncias, a mulher foi demitida e a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) começou a investigar o caso.

No entanto, nesta segunda-feira, na unidade de ensino, durante a reunião, pais revoltados se exaltaram e agrediram o presidente Manoel Neves, conhecido como “Mané”, com socos e tapas. Ele sofreu ferimentos leves e sangramento no nariz. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e interveio na briga, para conter os pais.

A creche atende cerca de 330 crianças, de zero a quatro anos, que estudam em período integral. A professora demitida trabalhou por seis anos na instituição, que começou a ser monitorada com câmeras há 4 anos. O Ministério Público foi acionado.

Um boletim de ocorrência por maus-tratos contra a professora foi registrado no sábado (22). A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga o caso.

*Com informações do g1