São Paulo é goleado pelo Vasco e perde a segunda seguida no Brasileirão 

Cruz-maltino começa vaiado pela (pouca) torcida e vê Tricolor abrir placar, mas vira com gols de joias e termina com gritos de “olé”.

O Vasco amenizou a crise e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro em grande estilo: goleou o São Paulo por 4 a 1, de virada, na noite deste sábado, em São Januário, pela 11ª rodada da competição, e mudou o humor da própria torcida – que, desconfiada, levou apenas 5 mil ao estádio, começou vaiando o time (principalmente Maicon…), mas terminou gritando “olé” e querendo mais gols – os quatro foram de Alan Franco (contra), Guilherme Estrella, Leandrinho e David, ex-São Paulo. O Tricolor, que abriu o placar com André Silva, relaxou, abusou da apatia e amargou a segunda derrota seguida com Luis Zubeldía.

Próximo compromisso

Sem tempo para lamentar, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira, às 20h, quando recebe o Criciúma, no Morumbis, em duelo válido pela 12ª rodada do Brasileirão.