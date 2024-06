Chandelly conhece projetos de causa animal e meio ambiente em Mairiporã 

“Mairiporã é reconhecida como uma das cidades mais belas do país, graças às suas paisagens naturais, que incluem a Serra da Cantareira e a Represa Paulo de Paiva Castro, vital para o abastecimento de água da capital”, afirmou o vereador.

O vereador votuporanguense, Chandelly Protetor (Republicanos), visitou na última quinta-feira (20.jun), Mairiporã/SP, próximo à capital paulista, a convite da Secretária Adjunta do Meio Ambiente, Silvana Carvalho Galindo.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da visita foi conhecer as iniciativas da Secretaria de Meio Ambiente do município. Por lá, o secretário José Eduardo Victorino recebeu Chandelly e apresentou os esforços em prol do meio ambiente e da proteção animal na região.

“Mairiporã é reconhecida como uma das cidades mais belas do país, graças às suas paisagens naturais, que incluem a Serra da Cantareira e a Represa Paulo de Paiva Castro, vital para o abastecimento de água da capital. Foi extremamente enriquecedor conhecer de perto o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, que desempenha um papel crucial na promoção de um desenvolvimento econômico mais sustentável,” comentou Chandelly.

Durante a visita, Chandelly também foi convidado a conhecer a Câmara Municipal de Mairiporã, onde foi recebido pelo presidente Nil Dantas. No plenário, ocorreu um debate sobre políticas públicas voltadas para os animais, com a participação de autoridades do governo, representantes da polícia, protetores independentes e membros da sociedade civil.

Na oportunidade, a destacada defensora dos direitos dos animais, presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Mairiporã, Luciana Hamid, representou o prefeito Walid Hamid.