Santa Rita D’oeste promove Costela Fogo de Chão em prol do Hospital de Base de Rio Preto

Evento ocorre neste sábado (22), a partir das 12h, no Barracão do Recinto de Festas de Santa Rita d’Oeste.

Cerca de 500 pessoas são esperadas na 1ª Costela Fogo de Chão, que será realizada no próximo sábado (22.jun), no Barracão do Recinto de Festas de Santa Rita d’Oeste, a partir das 12 horas. Com apoio da Prefeitura Municipal, o evento tem renda revertida para ajudar no custeio do atendimento oferecido nos hospitais do Complexo Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme) pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesta primeira edição, serão servidos deliciosos 130 quilos de costela, 40 quilos de miolo de alcatra, 30 de linguiça toscana. Embalados pela música sertaneja do cantor Viller Santos, os participantes também poderão se deliciar com acompanhamentos de arroz, mandioca, farofa, vinagrete e molhos de alho e vermelho e participar do leilão de prendas, que terá prêmios como um kit cachaça, kit de facas, violão e uma leitoa de faca, itens doados pela comunidade.

“O HB é reconhecido aqui na região, muita gente vai até Rio Preto para fazerem tratamento. O pessoal da cidade está bem animado em ajudar o hospital, cada um ajudando como pode, seja doando alimento, uma prenda ou comprando o convite. Todo mundo tem ficado feliz em ajudar”, conta o churrasqueiro e parceiro do bem, Vinicius Carvalho, conhecido como Kavalo Churrasqueiro.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, destaca a importância dos eventos solidários em prol da instituição. “Eventos como este não só arrecadam fundos vitais para dar a sequência da missão do Hospital de Base em proporcionar tratamento digno e de qualidade, mas também elevam a conscientização sobre as necessidades contínuas de saúde pública. Eles demonstram que juntos podemos fazer a diferença significativa na vida daqueles que mais precisam”, cita.

O diretor executivo da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), Dr. Jorge Fares explica que iniciativas de angariação de fundos são o elo que une a comunidade em um propósito comum: garantir que o Hospital de Base tenha os meios necessários para continuar seu nobre trabalho. “Cada doação, por menor que pareça, faz uma diferença real na vida das pessoas que dependem dos serviços do hospital. Além disso, as ações beneficentes não são apenas sobre arrecadar dinheiro. Elas também são oportunidades para fortalecer os laços comunitários, promover a solidariedade e despertar o espírito de serviço ao próximo”, diz.

Para participar convite custa R$ 50 e pode ser adquirido antecipadamente através do contato (17) 99627-1774 (Kavalo Churrasqueiro) e no dia do evento. Crianças até 6 anos não pagam, e de 7 a 11 anos pagam meia entrada (R$25).

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital de Base conta ainda com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para a região de Rio Preto.