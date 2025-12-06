Jorge Seba anuncia Osmair Rossini de Caires como superintendente adjunto da Saev Ambiental 

Engenheiro ambiental passa a compor a gestão da autarquia ao lado do superintendente Luciano Passoni.

O prefeito Jorge Seba (PSD) nomeou o engenheiro ambiental Osmair Rossini de Caires para o cargo de superintendente adjunto da Saev Ambiental. O anúncio é feito agora, mas Osmair iniciará oficialmente seus trabalhos em janeiro, passando a compor a gestão da autarquia ao lado do superintendente Luciano Passoni.

Ao comunicar a nomeação, o prefeito reforçou o compromisso da Administração com a proteção ambiental: “Valorizar o meio ambiente é uma das prioridades da nossa gestão. Nesta sexta-feira celebramos os 57 anos da Saev Ambiental, uma instituição que faz parte da história de Votuporanga e que segue inovando para garantir qualidade de vida à população. Além disso, somos Município VerdeAzul, e a chegada do Osmair fortalece ainda mais esse trabalho.”

Osmair é o atual presidente da Searvo (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga) e já atuou como inspetor do CREA-SP; presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Votuporanga (COMDEMA); e membro das Câmaras Técnicas de Planejamento do Comitê de Bacia do Rio São José dos Dourados e do Comitê Nacional de Bacia do Rio Grande (SP/MG).

Aos 32 anos, tem 10 anos de experiência como consultor ambiental, com atuação em projetos de licenciamento, autorizações florestais, transbordo de resíduos sólidos, aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto e outorga de recursos hídricos. Também participou da elaboração de planos de gestão de resíduos, limpeza urbana e gestão de águas, contribuindo com soluções técnicas para o desenvolvimento sustentável de Votuporanga.