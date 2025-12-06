Estrelas do futebol brasileiro invadem o Plínio Marin neste sábado 

Entrada será 1 litro de leite a ser repassado ao Fundo Social de Solidariedade; portões abrem às 16h.

A Arena Plínio Marin reunirá neste sábado (6.dez) as estrelas do futebol brasileiro e toda a população de Votuporanga para um jogo beneficente que vai contribuir diretamente para o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

O 1º Futebol Solidário, promovido pelo Rotary Club de Votuporanga, terá as presenças do ex-goleiro Veloso, ídolo do Palmeiras e comentarista esportivo; além dos craques Neto, Souza, Chicão, Batata, Rosiney, Oscar Roberto de Godoy (árbitro), MacLaren, Gadelha, Preto, André Cunha, Canhoto, Galeano, Thiago Ribeiro e Wendel. A narração será feita por Rogério de Assis, conhecido pela coluna esportiva “As balas do canhão”.

A abertura dos portões será às 16h, e a partida está prevista para começar às 18h. O ingresso será a doação de 1 litro de leite, que será repassado ao Fundo Social e, posteriormente, destinado às entidades assistenciais de Votuporanga.

Além do jogo, o evento contará com sorteios de brindes, como TVs, bicicleta elétrica, camisas oficiais do CAV e prêmios de patrocinadores, tornando a experiência ainda mais especial para quem participar.

O presidente do Rotary Club, André Nascimento, falou sobre a importância da participação da população. “O Futebol Solidário nasce para unir Votuporanga em torno de um propósito maior. Cada pessoa que prestigiar o evento estará ajudando diretamente quem mais precisa. É um momento de celebrar o esporte, a generosidade e a força da nossa comunidade”, reforçou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, destacou o impacto das doações. “Cada litro de leite arrecadado representa cuidado e dignidade para muitas famílias. A solidariedade é uma marca de Votuporanga, e ver o esporte mobilizando tantas pessoas pelo bem é algo que nos emociona”, disse.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que o Futebol Solidário mostra que o esporte vai muito além da competição: ele transforma, aproxima e inspira. “Ter estrelas tão queridas pelos brasileiros aqui em Votuporanga é uma oportunidade para nossa população viver um grande espetáculo e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa”, finaliza.

Sorteio da campanha Ação Solidária

Antes da entrada das grandes estrelas em campo, será sorteada uma Honda Biz 0 km da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club com o Fundo Social de Solidariedade.

Os cupons continuam disponíveis diretamente com as entidades participantes. Para concorrer, basta doar R$ 5 à instituição de preferência e receber o cupom. Todo o valor arrecadado permanecerá com a entidade escolhida, que poderá utilizar os recursos conforme suas necessidades.