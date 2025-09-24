DIG prende suspeito de matar homem a tiros em frente à casa da mãe em Votuporanga 

De acordo com a Polícia Civil, K.J.S.I., de 23 anos, usou uma motocicleta para abordar e executar a tiros Luís Fabiano de Souza, o “Nego Magrinho”, em 19 de agosto, no bairro Palmeiras I.

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prenderam na manhã desta segunda-feira (22.set), K.J.S.I., de 23 anos, suspeito de executar a tiros Luís Fabiano de Souza, de 44 anos, o “Nego Magrinho”, em 19 de agosto, no bairro Palmeiras I, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com a Delegacia Especializada, K.J.S.I., utilizou uma motocicleta de cor vermelha para chegar até o imóvel da mãe de “Nego Magrinho”, na Rua Dr. Joaquim Franco Garcia, onde se deparou com a vítima em frente à casa e efetuou os disparos. No local, foram encontradas 12 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros.

Durante o crime, Luís Fabiano de Souza foi atingido no tórax e na cabeça, não tendo chances de reagir, já que estava com o fêmur recém-fraturado e havia passado por uma cirurgia.

Após o trabalho desenvolvido pelos policiais civis da DIG, K.J.S.I., foi identificado e preso. Conforme consta no inquérito policial, em 2023, ele já tinha tentado matar a vítima, que, na ocasião, sentou-se em uma cadeira ao lado de sua companheira. Contudo, foi absolvido e liberado após testemunhas mudarem seus depoimentos, em 2024.

Ainda segundo apurado, Luís Fabiano possuía cerca de 11 passagens criminais por tráfico de drogas e havia saído da prisão poucos dias antes do crime.

Nesta segunda-feira, K.J.S.I., foi conduzido à sede da DIG, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Em seguida, foi transferido para a carceragem da Central de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

O trabalho de elucidação do crime prossegue, uma vez que a Polícia Civil ainda busca pela arma utilizada, além de identificar o envolvimento ou participação de outras pessoas.