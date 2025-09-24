EXPO Rio Preto encerra primeira etapa com julgamento de raças e título inédito de “Vaca Suprema” 

Pimenta FIV da FCB conquistou o título de “Vaca Suprema” entre as grandes campeãs da raça Girolando.

A 62ª edição da EXPO Rio Preto encerrou a primeira fase dos julgamentos de pista com a participação de raças destaques da pecuária nacional. Os julgamentos foram finalizados no sábado (20.set). Considerada uma das mais importantes feiras agropecuárias do Brasil, o evento reuniu criadores, profissionais do setor, estudantes e visitantes em uma programação que reforçou o papel estratégico de São José do Rio Preto como polo de excelência genética e produtiva.

Durante os dias de julgamento, passaram pela pista de julgamento 860 exemplares das raças Sindi, Girolando, Simental, Gir Leiteiro, Guzerá e Santa Gertrudis, além 73 equinos da raça Árabe. Os animais foram avaliados por jurados especializados, que consideraram critérios como morfologia, temperamento, conformação racial, funcionalidade e potencial produtivo.

A 62ª EXPO Rio Preto é realizada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e Banestes, e com a correalização da Lovi do Brasil. Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a feira também se destaca pela quantidade de dias de programação: as duas fases somam, juntas, 17 dias de atividades voltadas para negócios e lazer em família.

Destaques da pista

A raça Gir Leiteiro elegeu o boi Tango S. Rita de Cássia, de Carlos Alberto Damasceno, como grande Campeão entre os machos. A vaca Vitória S. Rita de Cássia levou o título de Grande Campeã entre as fêmeas adultas, enquanto Sofhia FIV Santa Rita de Cássia foi escolhida como melhor novilha.

A raça Sindi também teve os seus campeões: a fêmea Gaivota Bompasto foi consagrada como grande campeã, enquanto o touro Guerreiro AJCF levou o título de grande campeão reprodutor. A vaca Nera FIV da Estiva foi eleita matriz modelo campeã.

Na raça Simental, os campeões foram Barbie FIV do Neto (fêmea) e Benhur da Terra Nova (macho). Já no Guzerá, os títulos principais foram conquistados por animais da El Giza, do expositor Douglas Brandão Costa: Obra Prima FIV da El Giza (grande campeã) e Paraíso da El Giza (grande campeão).

Título inédito consagra “Vaca Suprema” nas categorias jovem e adulta

Um dos pontos altos desta edição da EXPO Rio Preto foi a estreia do título “Vaca Suprema”, premiação inédita que reuniu as quatro grandes campeãs da raça Girolando em uma disputa de altíssimo nível genético. A grande vencedora foi Pimenta FIV da FCB, Girolando Candiru, apresentada pelo expositor Gerson Nonato. Já na categoria jovem, o destaque ficou com a fêmea RBB Ramya Pearce FIV, da Estância Juluca, de Mendonça/SP, do expositor João Pedro Ayres, que conquistou o título de Suprema Jovem.

Eleitas pelo desempenho superior em critérios como produtividade e características genéticas, as vacas receberam uma faixa especial de premiação e tornaram-se símbolo de excelência da edição 2025 da EXPO Rio Preto.

O juiz efetivo da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Fabio Nogueira Fogaça, explicou os principais critérios avaliados durante as disputas. “Nos julgamentos, observamos principalmente a aptidão leiteira do animal. Avaliamos o úbere — que deve ser funcional e bem aderido ao corpo —, além da estrutura, capacidade corporal, profundidade, amplitude e arqueamento. Também consideramos os aprumos e a qualidade leiteira. Buscamos animais completos, que realmente consigam performar e expressar todo o seu potencial produtivo”, destacou.

62ª EXPO Rio Preto