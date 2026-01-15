DIG prende procurado por tráfico de drogas em Votuporanga 

G.N.S.S., foi flagrado no bairro São João, na zona sul; condenação ultrapassa 8 anos de reclusão.

Um indivíduo que constava como procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (15.jan).

De acordo com o apurado, ainda pela manhã agentes da DIG deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de G.N.S.S., condenado pelo crime de tráfico de drogas à pena de mais de 8 anos de reclusão.

Ainda segundo apurado, o homem foi preso em sua residência, no bairro São João, e conduzido até à DIG para a elaboração dos procedimentos de Polícia Judiciária. Após a realização da audiência de custódia, o indivíduo será encaminhado para uma unidade prisional.