DIG prende dupla por roubo a idosa em caixa eletrônico em Votuporanga 

Os criminosos estavam escondidos em um imóvel no bairro Colinas. Na ação, os dois homens foram presos em flagrante, e a mulher, também encontrada no local, foi identificada e responderá em liberdade por envolvimento em golpes anteriores.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP, prendeu, na manhã da última sexta-feira (31.out), dois homens suspeitos de praticarem um roubo contra uma idosa de 63 anos em um caixa eletrônico. O crime ocorreu na noite anterior, quando a vítima foi abordada enquanto realizava uma operação bancária.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores já vinham monitorando um casal suspeito de aplicar golpes em caixas eletrônicos de dois bancos locais. A mulher se passava por funcionária do banco, enquanto o comparsa fingia ser cliente. Juntos, abordavam principalmente idosos, oferecendo “ajuda” no uso dos terminais e, de forma fraudulenta, realizavam saques das contas das vítimas.

Nas imagens de segurança do novo crime, os agentes identificaram que, desta vez, o homem agiu com outro comparsa, também paulistano, oriundo do bairro Jardim Sapopemba. Durante a abordagem à idosa, os criminosos conseguiram sacar R$ 1,5 mil, mas foram surpreendidos quando a vítima percebeu o golpe. Um dos homens chegou a empurrá-la, configurando o crime de roubo.

Com base nas investigações e diligências ininterruptas, os policiais civis localizaram o imóvel usado pelo grupo criminoso, no bairro Colinas, na zona norte de Votuporanga. Na ação, os dois homens foram presos em flagrante, e a mulher, também encontrada no local, foi identificada e responderá em liberdade por envolvimento em golpes anteriores.

Durante a operação, a Polícia Civil apreendeu uma maquininha de cartão, diversos cartões bancários, além de motocicletas, capacetes e roupas utilizadas nos crimes. Os detidos foram encaminhados à sede da DIG, onde prestaram depoimento e, posteriormente, foram transferidos para a carceragem da Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.

O caso segue sob investigação da DIG de Votuporanga, uma vez que o grupo desbaratado na operação pode estar ligado a outros crimes contra idosos na região.