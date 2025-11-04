Semana de Comunicação encerra ciclo de oficinas com conteúdo diversificado que integra teoria e prática

Coordenadora destaca a importância do evento transdisciplinar para formar profissionais com criatividade, inovação e alta capacidade de comunicação.

A XXIV Semana de Comunicação e Linguagem de Publicidade e Propaganda da Unifev (Semancol) conclui seu ciclo de atividades na última quinta-feira (30/10), após quatro dias de integração e compartilhamento de experiências. Realizado entre os dias 27 e 30 de outubro, o evento movimentou os câmpus Centro e Cidade Universitária da Instituição, reunindo os estudantes de Publicidade e Propaganda.