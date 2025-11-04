Semana de Comunicação encerra ciclo de oficinas com conteúdo diversificado que integra teoria e prática

Coordenadora destaca a importância do evento transdisciplinar para formar profissionais com criatividade, inovação e alta capacidade de comunicação.
A XXIV Semana de Comunicação e Linguagem de Publicidade e Propaganda da Unifev (Semancol) conclui seu ciclo de atividades na última quinta-feira (30/10), após quatro dias de integração e compartilhamento de experiências. Realizado entre os dias 27 e 30 de outubro, o evento movimentou os câmpus Centro e Cidade Universitária da Instituição, reunindo os estudantes de Publicidade e Propaganda.
A programação combinou palestras expositivas e oficinas práticas, com temas sugeridos pelos próprios alunos.
A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, ressaltou a missão da semana acadêmica da graduação. “A Semancol possui um caráter extracurricular importantíssimo. Nossa proposta é fortalecer a relação entre teoria e prática, uma vez que se embasa no desenvolvimento de produtos e na aproximação do estudante e da comunidade com a experiência profissional. É um ambiente onde a criatividade flui e o compartilhamento de experiências realmente acontece, preparando nossos alunos para a complexidade do mercado”, refletiu Vanessa.
Entre os destaques da programação estiveram oficinas ministradas por especialistas, mestres e doutores, que abordaram desde a criação de conteúdo para redes sociais e board games (jogos de tabuleiros), até temas mais técnicos como Adobe After Effects (programa de software), direção de filmagem e os princípios da animação. Também foram realizadas oficinas específicas de fotografia, precificação, desenho para criação de mascotes e customização de ecobag.