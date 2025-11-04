Convocados da Seleção: veja a lista de Carlo Ancelotti para enfrentar Senegal e Tunísia 

Amistosos acontecerão nos dias 15 e 18 de novembro, na Europa; Vitor Roque e Luciano Juba são chamados pela primeira vez.
Carlo Ancelotti divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia, neste mês de novembro, na Europa. Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia, foram algumas das novidades. Outro chamado pela primeira vez pelo italiano foi o volante Fabinho, do Al-Ittihad.
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians)
- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma)
- Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid)., Vitor Roque (Palmeiras)
Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2025. A Seleção enfrentará Senegal no dia 15 de novembro, no estádio Emirates, em Londres, na Inglaterra, e a Tunísia no dia 18, em Lille, na França. Depois, em março, fará amistosos provavelmente contra França e Croácia. Serão as últimas partidas antes da convocação final para o Mundial. A lista definitiva será divulgada em maio.
Antes da coletiva, o diretor Rodrigo Caetano afirmou que a Seleção se apresentará no Brasil para iniciar os treinamentos na Granja Comary e há a possibilidade de o Brasil fazer um amistoso no país antes de viajar.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada no México, Canadá e Estados Unidos, pela primeira vez com 48 seleções. O Mundial começa dia 11 de junho e termina 19 de julho.
*Com informações do ge