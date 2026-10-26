DIG de Votuporanga prende suspeito de furto em nova fase da Operação “Mão Leve” 

F.V.V., que é investigado por invadir uma residência e furtar joias, roupas e uma televisão foi localizado pela Polícia Civil no bairro Paineiras. Ele havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP deflagrou na última sexta-feira (23.out) mais uma fase da Operação “Mão Leve”, que resultou na prisão de um homem investigado por furto qualificado ocorrido no município.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito identificado como F.V.V., é apontado como autor de um furto registrado no dia 12 de outubro, quando uma residência foi invadida e teve joias, roupas e um aparelho de televisão levados.

Durante a operação, os policiais civis cumpriram mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Paineiras. No imóvel, foi apreendida a camiseta que teria sido utilizada por ele no momento do crime.

De acordo com as investigações, o homem cumpria pena em regime aberto desde agosto deste ano e voltou a praticar furtos após deixar o sistema prisional.

Com a autoria esclarecida, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, pedido que foi aceito pelo Poder Judiciário.

A Operação “Mão Leve” tem como objetivo identificar e prender autores contumazes de furtos que, mesmo beneficiados com regime aberto ou medidas cautelares, voltam a cometer crimes patrimoniais.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.