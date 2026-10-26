AVONAT conquista 18 medalhas no Campeonato Paulista de Paranatação 

Equipe de Votuporanga terminou na 6ª colocação geral, com 154 pontos, e garantiu sete ouros, seis pratas e cinco bronzes.

A equipe da Associação Votuporanguense de Natação (AVONAT), em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou 18 medalhas no Campeonato Paulista de Paranatação de Verão, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, em São Caetano do Sul. Com o desempenho, a delegação terminou na 6ª colocação geral, com 154 pontos, entre as entidades participantes.

No total, foram sete medalhas de ouro, seis de prata e cinco de bronze. Os resultados refletem o desempenho dos atletas nas provas individuais e a pontuação acumulada pela equipe ao longo da competição.

Entre os destaques, Carlos Eduardo Mota Silva conquistou três medalhas de ouro. Erik de Souza Bailon de Oliveira também teve participação expressiva, com três ouros e duas pratas. Gabriel da Silva Bueno garantiu uma medalha de ouro e uma de prata.

Vitoria Dias Camargo conquistou duas pratas e dois bronzes. Pedro Henrique Martins Moreira ficou com uma prata e um bronze, enquanto Gabriel Kenichi Carvalho Rodrigues obteve duas medalhas de bronze.

Para o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, o resultado valoriza o trabalho desenvolvido pelos atletas e pela comissão técnica: “A conquista de 18 medalhas e a sexta colocação geral demonstram o empenho dos nossos atletas e a importância de oferecer condições para que eles treinem, evoluam e participem de competições de alto nível. Parabenizo cada integrante da equipe e todos os profissionais envolvidos por representarem Votuporanga com dedicação e excelentes resultados”, destaca.

Balanço final

Ao término da competição, a equipe de Votuporanga conquistou 18 medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze; 6ª colocação geral, somando 154 pontos. Confira abaixo os medalhistas da AVONAT/PMSEL: