Prefeitura alerta sobre a leishmaniose visceral e orienta população sobre prevenção 

Secretaria da Saúde destaca a importância da coleta de sangue dos cães e da colaboração dos moradores com as equipes de vigilância.

A prevenção da leishmaniose visceral também depende da colaboração dos tutores de cães. Em Votuporanga, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria da Saúde, orienta os moradores a receberem os agentes durante as visitas domiciliares e permitirem a coleta de sangue dos animais para exames, que auxiliam na identificação da infecção e no direcionamento das ações de vigilância e controle da doença.

Transmitida pela picada da fêmea infectada do mosquito-palha, a leishmaniose visceral é uma doença grave que pode atingir seres humanos e cães. No ambiente urbano, os cães desempenham papel importante no ciclo de transmissão, pois podem servir de fonte do parasita para o inseto. A infecção, entretanto, não é transmitida diretamente do animal para as pessoas pelo contato cotidiano.

Nos seres humanos, a doença pode provocar febre prolongada, fraqueza, perda de peso, anemia e aumento do fígado e do baço. Sem diagnóstico e tratamento oportunos, pode evoluir para complicações graves e levar à morte. Nos cães, os sinais incluem emagrecimento, queda de pelos, feridas na pele, crescimento exagerado das unhas e apatia. Como a infecção também pode estar presente em animais sem sintomas aparentes, a avaliação laboratorial é importante para a vigilância.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, ressalta que o envolvimento dos tutores é essencial para ampliar a capacidade de prevenção do município. “A leishmaniose visceral exige atenção porque pode comprometer a saúde dos animais e também representar um risco para as pessoas. Por isso, precisamos da parceria dos moradores com nossas equipes. A coleta de sangue permite investigar a possível infecção e, junto com os demais procedimentos de diagnóstico, ajuda a orientar as medidas necessárias. Receber os agentes é uma atitude de cuidado com toda a comunidade”, destaca.

Diagnóstico e cuidados preventivos

O Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, do Ministério da Saúde, estabelece o uso de métodos diagnósticos em etapas: o teste rápido imunocromatográfico é recomendado para triagem, enquanto o exame ELISA é utilizado para confirmação no programa nacional de vigilância. A combinação dos métodos contribui para uma avaliação mais consistente, considerando as características e limitações de cada teste. Por isso, a coleta de sangue é uma etapa de investigação e, isoladamente, não determina o diagnóstico do animal.

A Secretaria da Saúde também orienta a população a manter quintais e terrenos limpos, retirar folhas e frutos caídos, recolher fezes de animais, destinar corretamente o lixo e higienizar os abrigos dos cães. A redução do acúmulo de matéria orgânica ajuda a diminuir as condições favoráveis à reprodução do mosquito-palha.