Após viver seus primeiros 7 anos internada, Maria Clara tem alta emocionante no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto

Desde o seu nascimento, o hospital foi a única casa que Maria Clara conheceu, de onde saía apenas para raros passeios, como idas ao shopping, sempre acompanhada e supervisionada pela equipe médica.

Uma história de resiliência, amor e esperança marcou os corredores do Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto com a alta emocionante da pequena Maria Clara, que, após viver seus primeiros sete anos de vida internada na instituição, finalmente vai para casa nesta terça-feira, dia 2 de junho. Desde o seu nascimento, o hospital foi a única casa que a menina conheceu, de onde saía apenas para raros passeios, como idas ao shopping, sempre acompanhada e supervisionada pela equipe médica.

A gastroenterologista pediátrica do HCM, Dra. Mariana Napolitano, explica a complexidade que envolveu a longa internação. “A Maria Clara nasceu com uma malformação no intestino que chama atresia intestinal. O que acontece é que no intestino, o tubo digestivo, ele não se forma da forma que deveria dentro da barriga e ele tem dificuldade de funcionar e fazer suas funções, que é quebrar o alimento, absorver o alimento e transformar isso no que a gente precisa para crescer e se desenvolver”, detalha a especialista. Por conta dessa condição severa, a pequena enfrentou diversas cirurgias logo nos primeiros dias de vida e precisou receber nutrição parenteral, uma alimentação artificial já digerida e administrada direto na veia, durante todos esses anos para garantir a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento.

Para a mãe, Angélica Priscila de Oliveira, a jornada foi marcada por angústias, mas sustentada por muita fé e pelo acolhimento dos profissionais de saúde. “No começo foi muito triste, porque sempre ouvia que a Maria ia ser uma moradora daqui”, relembra Angélica. Hoje, vendo a filha sair do hospital sem a necessidade de acessos venosos, o sentimento se transformou. “É uma emoção muito grande, por muito tempo esperei por isso. Hoje só de eu ver que é verdade mesmo que vamos ter alta hospitalar, é uma emoção muito grande. Hoje é gratidão, primeiramente Deus, e depois os profissionais do HCM, porque cuidaram da minha filha com muito amor e carinho”, conta a mãe.

A nova rotina em casa será de adaptação e descobertas. Como ficou muito tempo sem se alimentar de forma convencional, Maria Clara desenvolveu aversão a algumas texturas e, neste primeiro momento, utiliza um leite especial que supre todas as suas necessidades de nutrientes e energia. No entanto, a equipe médica é otimista quanto à sua evolução alimentar no novo lar. “A gente acredita que ela em casa agora, vendo as irmãs comendo, vendo a família comer, tendo uma rotina de casa, de sentar à mesa, a gente consiga que ela coma de forma natural a comida da família mesmo, arroz, feijão, carne, frutas”, disse a Dra. Mariana, reforçando que Maria Clara não terá grandes restrições. A mãe também compartilha dessa esperança, notando que o convívio com as irmãs já é um estímulo fundamental para que ela sinta vontade de provar os alimentos naturalmente.

A despedida deixou o coração da equipe do HCM apertado de saudade, mas transbordando de alegria pelo sucesso do tratamento que permitiu que o intestino da menina se desenvolvesse o suficiente para funcionar sozinho. “Todo mundo com emoções mistas, uma tristeza de não ter ela aqui no dia a dia, porque todo mundo se apega. A Maria Clara é extremamente carinhosa, extremamente apegada a toda equipe, mas a gente fica absurdamente feliz porque agora ela vai começar a vida dela fora do hospital. Vai viver, vai se desenvolver, vai brincar com as irmãs, vai para a escola, vai ter uma vida de uma criança de 7 anos”, conclui a Dra. Mariana.