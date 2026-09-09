Contagem regressiva: Faltam 30 dias para Votuporanga sediar os 88º Jogos Abertos do Interior 

Competição será realizada de 8 a 18 de outubro em diversos espaços da cidade e deve reunir cerca de 10 mil atletas; edição contará com aproximadamente 30 modalidades.

Votuporanga já está em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos de sua história. Faltam 30 dias para o início da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que será realizada de 8 a 18 de outubro e deverá reunir cerca de 10 mil atletas, além de comissões técnicas, familiares e visitantes de diferentes regiões do Estado de São Paulo.

Durante 11 dias, a cidade será palco de disputas em 28 modalidades esportivas, além do Beach Tennis, que será realizado como modalidade extra. A programação inclui Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Malha, Natação, Supino, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling (luta olímpica) e Xadrez.

Para receber toda essa programação, as competições serão distribuídas por diversos pontos do município, ocupando escolas, ginásios esportivos, clubes, o Parque da Cultura e outros espaços. Entre os principais locais estão o Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, o Centro Social Urbano (CSU) “Jane Maria de Lacerda Soares”, o Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas”, a Unifev (Cidade Universitária) e a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27).

A escolha de Votuporanga para sediar a competição estadual é resultado da estrutura apresentada pelo Município, da experiência adquirida na organização dos Jogos Regionais no ano passado e da confiança do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo na capacidade da cidade em receber atletas e organizar um evento de grande porte.

Os Jogos Abertos do Interior deverão provocar uma intensa movimentação em Votuporanga durante o período da competição, com milhares de atletas, integrantes de equipes, familiares e visitantes circulando pelo município. Além de colocar a cidade no calendário dos grandes eventos esportivos do Estado, a competição representa uma oportunidade de apresentar Votuporanga a pessoas de diversas regiões do Estado e gerar reflexos positivos em setores como hotelaria, alimentação, comércio, turismo e prestação de serviços, já que atletas e equipes permanecerão no município durante os dias de disputas, ampliando a circulação de pessoas e fortalecendo a economia local.

Esporte para todos

A realização dos Jogos Abertos também reforça uma das prioridades do Município: ampliar o acesso da população à prática esportiva. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Prefeitura oferece diversas modalidades gratuitas para diferentes faixas etárias, criando oportunidades para quem deseja iniciar uma atividade, manter uma rotina saudável ou desenvolver habilidades esportivas.

Como novidade, a Pasta Municipal passou a oferecer aulas gratuitas de Xadrez, Damas e Handebol, ampliando as opções disponíveis à população e possibilitando que crianças, jovens e adultos tenham contato com novas modalidades esportivas.

Votuporanga também conta com diferentes espaços e equipamentos esportivos disponíveis à população. A relação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Mais informações sobre as modalidades oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, incluindo inscrições, dias e horários, podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-1200.