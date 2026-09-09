Visita de Tarcísio de Freitas a Votuporanga é cancelada 

Agenda do governador e candidato à reeleição ao Governo de São Paulo foi remanejada por questões logísticas e compromissos de campanha; nova data deverá ser anunciada ainda neste mês.

A visita do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estava prevista para esta quarta-feira (9.set), em Votuporanga e cidades da região, foi cancelada. A alteração na programação ocorreu em razão de ajustes na agenda do chefe do Executivo paulista, envolvendo compromissos logísticos, entrevistas e a preparação para os próximos debates eleitorais.

De acordo com informações da equipe responsável pela organização da agenda, o início do mês concentra uma série de compromissos de campanha e atividades institucionais, o que levou à reestruturação de algumas viagens programadas para o interior do Estado.

Apesar do cancelamento da visita desta semana, a passagem de Tarcísio pela região não foi descartada. Assessores atuam na reorganização da agenda e trabalham para remarcar a presença do governador ainda durante este mês.

A expectativa é que o novo roteiro seja ampliado, contemplando não apenas Fernandópolis e Votuporanga, mas também outros municípios do Noroeste Paulista. A estratégia busca fortalecer a presença do candidato na região durante o período eleitoral.

Uma nova data oficial para a visita deverá ser divulgada nos próximos dias, após a conclusão dos ajustes na agenda da comitiva.

A passagem de Tarcísio pela região era aguardada por lideranças políticas, apoiadores e representantes de diversos segmentos econômicos, que pretendiam apresentar demandas locais e acompanhar compromissos previstos durante a visita. Com o adiamento, a expectativa agora se concentra no anúncio de uma nova agenda ainda para o mês de setembro.