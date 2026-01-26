TikTok Shop: empreendedores podem se capacitar em vendas com o Sebrae-SP em General Salgado

Capacitação gratuita ensina a transformar o engajamento digital em faturamento no dia 10 de fevereiro, na Câmara Municipal.

Empreendedores de General Salgado que buscam ampliar vendas e presença digital terão a oportunidade de conhecer, na prática, como transformar visualizações em resultados concretos por meio do TikTok Shop. No dia 10 de fevereiro, às 19h, a Câmara Municipal recebe a palestra “Como vender mais utilizando o TikTok Shop”, do Sebrae-SP.

O encontro é voltado a quem deseja utilizar a plataforma como ferramenta estratégica de negócios, explorando tendências do consumo digital, formatos de conteúdo que convertem em vendas e as funcionalidades do TikTok voltadas ao comércio eletrônico. A proposta é mostrar como a rede social, conhecida pelo alto engajamento, pode ir além do entretenimento e se tornar um canal efetivo de geração de receita.

Durante a palestra, os participantes terão acesso a orientações práticas sobre posicionamento digital, criação de conteúdos que impulsionam vendas e uso do TikTok Shop como vitrine para produtos e serviços, especialmente para micro e pequenos empreendedores que buscam se destacar no ambiente online.

A iniciativa integra as ações de capacitação empreendedora apoiadas pelo Sebrae, com foco na inovação, no fortalecimento dos negócios locais e na adaptação às novas dinâmicas do mercado digital.