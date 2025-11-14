Carreata de Natal Havan complementa atrações de final de ano em Votuporanga

Ação será promovida no dia 23 de novembro e promete emocionar famílias no Natal Luz e Esperança 2025 tornando o clima de final de ano ainda mais especial.

Mais uma atração do Natal Luz e Esperança 2025, realizado pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promete emocionar as famílias de Votuporanga, tornando o clima de final de ano ainda mais especial. A cidade receberá, no dia 23 de novembro, a Carreata de Natal Havan, ação realizada como forma de presentear as cidades em que a loja está inserida.

No ano de 2025, na sua 8ª edição, serão três caminhões iluminados com led que desfilam nas principais avenidas de cidades do interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, ao som do Jingle Havan. Além disso, o Papai Noel Havan acompanha a Carreata com sua roupa exclusiva azul, que faz muito sucesso por onde passa.

Com a ação, a Havan busca levar o clima natalino às ruas e encher os corações de esperança nesta época tão especial do ano. A Carreata de Natal Havan tem concentração a partir das 18h, em frente à loja Havan, e depois segue para percurso nas principais ruas e avenidas da cidade como, por exemplo, Avenidas José Marão Filho, João Gonçalves Leite, Anita Costa, Prestes Maia, Emílio Arroyo Hernandes, Jerônimo Figueira da Costa e Horácio dos Santos. O trajeto completo pode ser consultado através do link https://maps.app.goo.gl/C16pgX7RTgnFKVzU8

A secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, analisa que a chegada da Carreata de Natal Havan vem para fortalecer ainda mais o clima de magia e união. “Estamos muito felizes em receber essa atração, que leva alegria, cor e emoção às nossas ruas, encantando as famílias e reacendendo o espírito natalino em cada coração votuporanguense”, disse.

O prefeito Jorge Seba destacou que as atrações de final de ano, somada à Carreata, vão alegrar as famílias e fortalecer o comércio local. “O Natal Luz e Esperança é um momento em que Votuporanga se enche de encanto. É uma alegria enorme ver Votuporanga sendo contemplada com mais uma atração desse porte. Essa é mais uma demonstração de que, quando o poder público e a iniciativa privada caminham juntos, quem ganha é a população”, falou.