Homens são presos por posse ilegal de arma de fogo em Aparecida d’Oeste 

Dupla foi liberada para responder em liberdade após pagamento de fiança no valor de R$ 1.518,00 cada.

Dois homens foram presos por posse ilegal de arma de fogo nesta quarta-feira (6.ago), no Assentamento Padre Josino, Córrego Água Ruim, em Aparecida d’Oeste/SP, no desencadear das operações “Impacto”, “Caipora” e “São Paulo Sem Fogo”.

Segundo o registro da ocorrência, durante policiamento ambiental rural, as equipes se deslocaram até uma propriedade rural a fim de atender denúncia referente manutenção de aves nativas em cativeiro, bem como atos de caça ilegal de animais silvestres nativos.

Pelo local, os policiais abordaram J.C.A., e J.B., que cientes do motivo da presença da equipe em sua residência, autorizaram a entrada para que a vistoria fosse realizada, onde foram encontradas apenas aves da espécie exótica “Calopsita”, bem cuidadas e sem sinais de maus-tratos.

Em seguida, questionados sobre a prática de caça de animais silvestres, os homens negaram, contudo perguntados sobre possuírem armas de fogo no local, J.C.A., que possui passagem criminal por ameaça, informou possuir uma arma de fogo sob um colchão em seu quarto. Os policiais ambientais encontraram uma espingarda calibre .32, sem marca e numeração aparente, oxidada, com cano de 29 polegadas, capacidade para um tiro, além de dois cartuchos intactos do mesmo calibre. Perguntado a ele sobre possuir registro ou algum outro documento da arma de fogo, relatou não possuir, alegando que herdou tal armamento do seu pai, já falecido, e que a mantinha no local para segurança própria e da família.

Já J.B., contou que também possuía uma arma de fogo sob um colchão em seu quarto, onde foi encontrada uma espingarda calibre .28, sem marca aparente, oxidada, com cano de 29 polegadas, capacidade para um tiro; seis cartuchos intactos e oito deflagrados, além de 67 espoletas. Perguntado sobre possuir registro ou algum outro documento da arma de fogo, relatou não possuir, alegando possui tal arma há vários anos e que a mantinha no local para segurança própria, haja vista se tratar de área rural.

Os indivíduos foram presos e apresentados na Central de Polícia Judiciária de Jales/SP, onde o delegado de plantão retificou as prisões, arbitrando fiança de R$ 1.518,00 cada. A dupla foi liberada para responder em liberdade, após o pagamento.