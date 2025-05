Dia D: campanha de vacinação contra a gripe acontece neste sábado 

Vacinação contra a gripe, prevenção ao câncer de boca e atualização da carteira de vacinas serão os focos da ação que acontecerá em todas as Unidade de Saúde de Votuporanga, das 8h às 16h.

Neste sábado (10.mai), acontece o Dia D de Mobilização Nacional com ações voltadas à vacinação contra a gripe, prevenção do câncer de boca e também atualização da carteira de vacinas. A ação vai acontecer das 8h às 16h, em todas os Consultórios Municipais de Votuporanga/SP.

A campanha de vacinação contra a gripe segue focada no público-alvo prioritário, conforme orientação do Ministério da Saúde. Estão incluídos: idosos acima 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, motoristas e caminhoneiros, professores das escolas públicas e privadas, trabalhadores de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, quilombolas, população fluvial, ribeirinhas e profissionais dos Correios.

Paralelamente, a campanha de prevenção ao câncer de boca contará com triagens rápidas e orientações realizadas por profissionais da saúde bucal. A ação visa identificar precocemente possíveis lesões e alertar a população sobre os cuidados com a saúde da boca.

Além disso, quem comparecer às unidades poderá aproveitar para atualizar a carteira de vacinação, colocando em dia outras vacinas do calendário. “Cuidar da saúde é um gesto de amor próprio. Por isso, convidamos todos que fazem parte dos grupos prioritários a comparecerem às unidades neste sábado, aproveitarem para realizar a triagem bucal e verificar se há alguma vacina pendente na sua carteira”, destacou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.