Nova série para crianças conscientiza sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis

“Abre a boca e feche os olhos!” narra a aventura da menina Emili pelo seu próprio

corpo para vencer a batalha contra o ‘Grande Vírus’

A cena não é difícil de imaginar: uma garota que passa os dias deitada no sofá,

brincando no celular e comendo guloseimas. Servida pelo Robô Garçom, que perde a função de preparar refeições nutritivas após ser hackeado pela menina esperta, Emili vive saboreando uma verdadeira festa de doces, distraída com os jogos digitais, até que adoece. O tratamento receitado pelo Doutor inicia uma fantástica aventura: a garota terá que se engolir e lutar contra o ‘Grande Vírus’, o causador da doença.

A narrativa é o novo projeto cultural da Cia. Camarim, produtora artística que tem mais

de 20 anos de história junto ao público infantil, com data de estreia em 15 de maio para ser assistida de forma gratuita pelo canal do youtube @ciacamarim. A série “Abre a boca e fecha os olhos!” é composta por sete episódios, de até cinco minutos cada, e se baseia no livro homônimo do autor Bruno Wan-Dick, líder da Cia. Camarim e diretor do projeto, publicado em 2020. A estória de Emili com o ‘Grande Vírus, no entanto, é ainda mais antiga, conforme explica Wan-Dick: “o texto foi nosso primeiro espetáculo, apresentado de 2006 a 2013, no interior de São Paulo. Com a pandemia e o cancelamento dos eventos presenciais, resolvi contar essa estória através da literatura. Agora, chegou a vez de entrarmos no universo audiovisual”.

A série aposta na interação entre atores e bonecos em cenários produzidos de forma artesanal, estilo desenvolvido pela Camarim em seus trabalhos voltados à infância, para

estimular as crianças a valorizarem hábitos de vida saudáveis. “Além de reforçar a importância do equilíbrio na alimentação, o público vai poder perceber o quão legal é brincar além das telas com a criatividade e a energia da Emili”, destaca Deborah Correia, atriz que interpreta a protagonista do enredo.

Realizada pela Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e do Governo Federal, seu conteúdo tem classificação indicativa livre e vídeos com legenda de acessibilidade, libras e audiodescrição. Um guia também ficará disponível para download, em formato PDF, na página oficial do projeto, com proposta de atividades que poderão ser desenvolvidas em sala de aula a partir dos episódios de Abre a boca e feche os olhos!.