DIG prende enteado e padrasto por assassinato em Votuporanga 

P.F.P.M., de 20 anos e T.S.A., de 38 anos, são apontados pela Polícia Civil como autores do homicídio que vitimou Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos, no bairro Chácara das Paineiras, no último sábado (3).

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga/SP prendeu no início da noite desta quarta-feira (7.mai), dois homens suspeitos de serem os autores do assassinato de Lindomar Barros dos Santos, de 45 anos, no bairro Chácara das Paineiras, no último sábado (3).

Segundo a Polícia Civil, P.F.P.M., de 20 anos e T.S.A., de 38 anos, respectivamente enteado e padrasto, teriam agido por vingança. A linha de investigação aponta que a execução, com um número ainda desconhecido de tiros, uma vez que a DIG ainda aguarda laudo pericial, estaria relacionada a outro episódio de violência, quando, supostamente, a mãe e companheira dos suspeitos, teria se desentendido com Lindomar Barros dos Santos e sido agredida por ele.

Ainda segundo a DIG, imagens de câmeras de segurança e uma testemunha protegida esclareceram a dinâmica do crime, quando a vítima estava na calçada pela Rua Eucaliptos, por volta das 20h, e foi surpreendida pela dupla que estava em uma bicicleta e efetuou os disparos alvejando Lindomar pelo menos seis vezes, atingindo diversas partes do corpo, incluindo a cabeça.

De acordo com as investigações, a dupla ainda teria tentado matar uma segunda pessoa que estava pelo local, contudo, a arma que ainda não foi apreendida, estava descarregada ou teria apresentado falha de funcionamento.

Após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, a dupla foi presa e apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvida e negou participação no assassinato. Os indivíduos foram encaminhados a uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição da Justiça.

O trabalho de investigação da Polícia Civil prossegue na busca por novas provas até a conclusão do inquérito.