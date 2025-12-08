Detran-SP fará concurso para contratar 145 agentes de trânsito

Com jornada de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 5.702,18 mais benefícios, cargo exige formação superior e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) recebeu autorização do Governo do Estado para a realização de um novo concurso público, o primeiro desde 2019. Serão, ao todo, oferecidas 145 vagas de agente de trânsito, cargo que exige formação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. As provas ocorrerão em 2026.

Com a autorização do Governo de São Paulo, o Detran-SP selecionará os servidores para compor a comissão organizadora do certame. Caberá ao Detran-SP contratar uma instituição responsável pelo desenvolvimento e aplicação das provas.

Com jornada de 40 horas semanais, o emprego público de Agente Estadual de Trânsito contempla atribuições diversas: desde o atendimento ao público e a participação em provas práticas de direção, até a fiscalização de empresas e profissionais que atuam sob delegação do órgão de trânsito, além da colaboração na construção de políticas de segurança viária. Em todas essas frentes, será indispensável o conhecimento em informática e tecnologia, uma vez que o Detran-SP passa por um amplo processo de transformação digital.

O salário inicial para agente de trânsito é de R$ 5.702,18, dentro do regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), com recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fundiários, férias, 13º salário, Vale Transporte, Vale refeição/Alimentação e Assistência médica.

Sobre o Detran-SP

O Detran-SP tem o compromisso de prevenir sinistros e preservar vidas e a missão de gerir um sistema de trânsito mais seguro e eficiente entre todos os modais. O órgão busca oferecer serviços de excelência aos cidadãos, baseados em valores como respeito, integridade, segurança e eficiência.

A transformação digital em curso na autarquia visa melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos. Dos 109 serviços oferecidos, 76 já são disponibilizados em formato totalmente digital, não exigindo deslocamentos dos cidadãos para a sua conclusão.

Maior órgão executivo de trânsito do país, o Departamento Estadual de Trânsito Paulista é responsável por 28% da frota brasileira, com mais de 35 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados em todo o estado. Mensalmente, emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs). Em média, são emitidos mais de 136 mil documentos por dia.