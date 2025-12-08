Copa do Mundo 2026: Brasil pode jogar quatro ou cinco vezes em dias de semana 

Se passar em primeiro, Seleção jogará somente nos Estados Unidos.

Além de mobilizar o povo brasileiro, a Copa do Mundo de 2026 também é vista por muitos como um momento de conseguir uma folga a mais no trabalho ou na escola – ou ao menos ser liberado mais cedo. Porém, o cenário da tabela do Brasil pode não ser o mais animador para quem pensava em um descanso a mais oferecido pela Seleção.

Se o Brasil passar em primeiro no Grupo C e chegar à grande decisão, jogará quatro das possíveis oito partidas em dias de semana. Caso avance na segunda colocação, serão cinco jogos caindo em dias úteis. Não é possível prever o cenário exato caso o Brasil se classifique como um dos melhores terceiros colocados.

A primeira fase reserva dois jogos em dias de semana e um no sábado. Veja abaixo:

Brasil x Marrocos – 13 de junho (sábado) – 19h de Brasília/Estádio MetLife – New Jersey-Nova York/EUA

Brasil x Haiti – 19 de junho (sexta-feira) – 22h de Brasília/ Estádio Lincoln Financial Field – Filadélfia/EUA

Escócia x Brasil – 24 de junho (quarta-feira) – 19h de Brasília/ Estádio Hard Rock – Miami/EUA

Mata-mata

Tabela como líder do Grupo C

Se avançar como líder do Grupo C e for finalista, o Brasil jogará duas vezes no domingo, uma no sábado, uma na segunda-feira e outra na quarta. Além disso, a primeira colocação também evitaria deslocamentos para o México. Veja o cenário:

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira) , às 14h (de Brasília), em Houston

Oitavas de final: 5 de julho (domingo) , às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

Quartas de final: 11 de julho (sábado) , às 18h (de Brasília), em Miami

Semifinal: 15 de julho (quarta-feira) : às 16h (de Brasília), em Atlanta

Final: 19 de julho (domingo) , às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

Tabela como segundo colocado do Grupo C

Se ficar com a segunda colocação do Grupo C, o Brasil jogará três vezes durante a semana no mata-mata (segunda, terça e quinta-feira), uma no sábado e outra no domingo.

Segunda fase: 29 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), em Monterrey

Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília), em Houston

Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Boston

Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h (de Brasília), em Dallas

Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

*Com informações do ge