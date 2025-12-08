Polícia Ambiental apreende motocicletas e aplica 38 multas em ação contra “bololô” 

Forças de segurança utilizaram drones para monitorar o grupo que realizava manobras perigosas de motocicletas e algazarra próximo ao Parque Industrial 6, em Fernandópolis/SP.

A Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis/SP deflagrou uma ação para atendimento de inúmeras denúncias de moradores de propriedades rurais próximas ao Parque Industrial 6 que reclamavam de eventos clandestinos de exibição de manobras perigosas de motocicletas e grande consumo de drogas, atrapalhando a entrada e saída destes moradores em suas respectivas propriedades.

Segundo apurado, policiais ambientais utilizaram a tecnologia para apoiar a ação, por meio de monitoramento via drone.

Diante disso, equipes do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental em Área de Risco) e da Polícia Ambiental fizeram inúmeras abordagens no local e com isso foram recolhidas três motocicletas e foram lavrados 38 autos de infrações de trânsito.