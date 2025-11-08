DER autoriza execução da obra de iluminação no trevo de Simonsen 

A obra que proporcionará mais segurança a quem transita pela região conta com cerca de 26 postes para luminárias de led e suporte para 1, 2 e 4 luminárias, contudo estava paralisada desde dezembro de 2024.

O prefeito de Votuporanga/SP Jorge Seba (PSD) e o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), acompanhados do vereador Meidão (PSD), anunciaram que, em breve, o trevo de Simonsen contará com iluminação para proporcionar mais segurança a quem transita por aquela região. A notícia foi dada ao prefeito por Carlão que atuou junto ao DER para liberação da autorização da obra, que conta com cerca de R$ 500 mil de recursos conquistados pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PL).

“Esse projeto demorou um pouco para ficar pronto, porque estávamos aguardando essa aprovação. Mas agora, está autorizado pelo DER. Queria agradecer ao Motta pela destinação da verba, em 2023; também ao Carlão que nos ajudou com essa aprovação do DER, e queria fazer uma menção também aos vereadores que nos procuraram para reivindicar essa obra, entre eles o Meidão, e também Chandelly, Marcão Braz, Dr. Leandro, Débora Romani e também o Fernandinho”, disse Jorge Seba.

O deputado estadual Carlão também relembrou que essa conquista era um sonho antigo do então vereador Curti: “Depois de muito trabalho conseguimos que o DER autorizasse essa obra tão importante para todos que moram em Simonsen”.

“Essa era uma obra que a gente sempre buscava, nas nossas viagens para Brasília, com o então vereador Curti, que tinha esse sonho. Muito obrigado a todos os envolvidos nessa conquista”, disse o vereador Meidão.

