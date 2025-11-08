SAE inicia atendimento em novo endereço na próxima segunda-feira

Prédio atual passará por reforma e atendimentos serão feitos na Rua Paraná, nº 3.577, no bairro Vila Paes, anexo à Unifev Campus Centro, local que já abrigou o dengário e o gripário municipal.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Saúde, informa que o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) “José Pedro Ferreira” passa a funcionar em novo endereço a partir da próxima segunda-feira (10/11).

Os atendimentos serão prestados na Rua Paraná, nº 3.577, no bairro Vila Paes, prédio anexo à Unifev Campus Centro, local que já abrigou o dengário e o gripário municipal.

A mudança ocorre para viabilizar a reforma do prédio atual, localizado na Rua Minas Gerais, nº 1850, no bairro São João, que passará por melhorias estruturais para oferecer ainda mais conforto e qualidade no atendimento à população. Enquanto isso, o SAE funcionará provisoriamente no novo espaço, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para mais informações, o WhatsApp do SAE é (17) 99644-4605.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destacou que o objetivo da mudança é garantir a continuidade dos serviços sem prejuízos à população: “Durante o período de reforma, buscamos um local com estrutura adequada para manter o atendimento com qualidade e acolhimento. O prédio é amplo, acessível e permitirá que nossas equipes sigam prestando um trabalho humanizado e eficiente à comunidade”, afirmou.

O novo espaço foi cedido pela Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), reforçando a parceria entre a instituição e o município. O presidente da Unifev, Celso Penha Vasconcelos, ressaltou a importância da cooperação em prol da saúde pública.

“A Unifev tem compromisso com o desenvolvimento de Votuporanga e com o bem-estar da população. Ceder esse espaço para o funcionamento temporário do SAE é uma forma de contribuir para que os serviços de saúde não sejam interrompidos e continuem atendendo com qualidade e eficiência”, apontou.