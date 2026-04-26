12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo reúne forças da América do Sul

Evento percorrerá várias cidades do estado, incluindo o noroeste paulista.

A 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo divulgou a relação de equipes que estarão na disputa deste ano, programada para o período de 3 a 10 de maio. A apresentação oficial ocorreu na noite desta quinta-feira, em São Paulo, na concessionária Original Alta GWM, em um cenário promissor e altamente competitivo. Reunindo equipes nacionais e estrangeiras, a prova se consolida como uma das principais do calendário, impulsionada tanto pelo nível técnico dos participantes quanto pela importância estratégica no ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028.

O pelotão contará com representantes de diferentes regiões do Brasil, como AD Facex (SP), ACRS Cycling Team (SC), Andbank Cycling Team (SP), EOS Pro Cycling Scott (SP), Imuni Brasil UCI Iracemápolis (SP) e a tradicional Santos Cycling Team (SP). Também integram a lista Soul Extreme Team (SC), Clube Maringaense de Ciclismo (PR) e Swift Pro Cycling (MG), além de equipes como São José Ciclismo e Fundesport Araraquara. As seleções estaduais também marcam presença, com destaque para a Seleção Paulista, Seleção Gaúcha e Seleção Paraense.

O cenário internacional reforça ainda mais o nível da disputa, com a participação de equipes como Allcyclin Team e Plus Performance, ambas do Chile, NU Colômbia e Team Medellín, da Colômbia, além da Team FAC PYR, da Argentina.

Integrante do calendário internacional da União Ciclística Internacional (UCI), na classe 2.2, a 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo se consolida como uma das principais provas do ciclismo de estrada no continente. A etapa final será disputada na capital paulista, em um circuito plano que também incluirá o Desafio das Américas, reforçando o caráter internacional da competição.

No aspecto esportivo, a expectativa é de uma disputa equilibrada. A chamada “etapa rainha” deve ligar Franca a Ribeirão Preto, em um percurso de aproximadamente 120 quilômetros, com trechos de subida que podem influenciar na classificação geral. Outra etapa considerada decisiva será entre Barretos e Franca, com chegada em subida.

Apesar desses pontos, o traçado geral favorece ciclistas com características de velocidade em terreno plano, já que não apresenta longas montanhas. A tendência é de uma competição bastante estratégica, com forte influência do trabalho em equipe, especialmente em etapas longas como a de abertura, com cerca de 164 quilômetros, onde fatores como vento e calor podem ser determinantes.

A edição 2026 também amplia sua visibilidade com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da federação, incluindo cobertura nas redes sociais e presença de equipe de reportagem.