Defesa Civil de Votuporanga participa de capacitação sobre segurança de barragens 

Encontro reuniu servidores, prefeitos e representantes de diversos municípios.

A equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Votuporanga, vinculada à Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil, participou na última semana de uma capacitação sobre Segurança de Barragens e elaboração do Plano de Contingência Municipal, realizada em São José do Rio Preto. O treinamento reuniu mais de 210 participantes, entre prefeitos, empreendedores, representantes do poder legislativo e servidores de diversas pastas municipais.

Durante a capacitação, foram abordados aspectos legais, diretrizes técnicas, elaboração do plano de contingência e a importância da integração entre gestão municipal, empreendedores e comunidade. A participação da Defesa Civil reforça o compromisso da Prefeitura em manter a equipe sempre atualizada, garantindo a melhoria contínua na prestação de serviços à população e fortalecendo a atuação preventiva em situações de risco.

“O trabalho da Defesa Civil de Votuporanga é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da nossa população. Investir em atualização constante da equipe significa estarmos preparados para prevenir riscos e agir de forma eficiente sempre que necessário”, afirma o prefeito Jorge Seba (PSD).

“Capacitações como estas são fundamentais para aprimorarmos nossos procedimentos e garantirmos que a população receba atendimento rápido e seguro em qualquer situação de risco. Essas iniciativas são a base para uma atuação eficiente e responsável,” destaca o chefe de Departamento de Proteção e Defesa Civil, Jonatas Trevisan.