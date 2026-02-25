CAV encara a Ferroviária e pode encostar na liderança do Paulistão A2 

O confronto direto dentro do G-8 ocorre nesta quarta-feira (25), às 20h, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa), em Araraquara/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense, embalado por uma sequência de três vitórias seguidas, volta a campo nesta quarta-feira (25.fev), às 20h, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros (Fonte Luminosa), em Araraquara/SP, contra a vice-líder e já classificada: Ferroviária.

O CAV vem de vitória contra o Osasco Sporting por 2 a 1, na manhã do último domingo (22), pela 12ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, no Estádio José Liberati, em Osasco/SP.

E de olho na Ferroviária, a Pantera Alvinegra, do técnico Marcus Viola, terá problemas no horizonte. A planilha do comandante não terá peças importantes, como por exemplo: Victor Feitosa (volante), Rodolfo (meia-atacante) e Orlando Jr. (Atacante), que se juntaram à Matheusão (zagueiro) e Minho (Atacante), no Departamento Médico. Além disso, Anderson Feijão não foi relacionado para o duelo contra a Ferrinha.

Na prática, diante do cenário de desfalques, uma vitória em Araraquara seria considerada heroica e encaminharia de vez a Pantera Alvinegra para a segunda fase do estadual. Além disso, carimbaria a quarta vitória consecutiva do técnico Marcus Viola, que em altíssima conta com a torcida, só sabe vencer desde que assumiu o comando do Votuporanguense.

Hoje, o CAV aparece na 5ª posição da tabela, com 21 pontos, embolado com o São José, 4º colocado, com os mesmos 21 pontos. Já o Água Santa está na 3ª colocação com 22 e a Ferroviária, vice-líder, com 24 pontos conquistados. O líder isolado é o Ituano, com 27.

A já classificada Ferroviária, do técnico Rogério Corrêa – não aquele conhecido do CAV – vem de vitória contra o Monte Azul por 1 a 0 na noite do último domingo, em Araraquara. O golaço de Cantarelli aos 40 minutos do primeiro tempo definiu a partida e carimbou a vaga grená na segunda fase do Paulistão A2 com três rodadas de antecedência.

Apesar da classificação, o treinador da Ferroviária afirmou que não deve poupar jogadores contra o CAV: “Eu quero e preciso da vitória jogando em casa. A torcida não vai entender estar com o time misto e não vencer. O Votuporanguense merece muito respeito, está em quinto colocado, três pontos atrás da gente. É um confronto direto e vamos com o que temos de melhor para que a gente possa fazer um bom jogo diante do adversário que deve estar entre os oito.”

Na visão de Rogério Corrêa, a Ferrinha precisa de reforços já para a segunda fase da Série A2, assim como para a Série C do Brasileirão, marcada para abril. Na primeira fase do estadual, o time contou com remanescentes da temporada passada, quatro contratados e muitos jogadores da base. A ideia era dar rodagem aos meninos, mas agora, com o time na luta pelo acesso ao Paulistão, surge a necessidade de novos atletas.

O duelo terá transmissão no Youtube do Paulistão.

Arbitragem

Para o duelo entre Ferroviária x CAV a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro Douglas Marques das Flores (40 anos), que será auxiliado por Enderson Emanoel Turbiani da Silva e Juliana Vicentin Esteves. Já Michel de Camargo será o 4º árbitro e Antonio Rogério Batista do Prado atuará como analista de vídeo.

Volta à Toca

Após o duelo contra a Ferroviária, a Pantera Alvinegra voltará à Toca para enfrentar outro adversário direto: o São José. O compromisso está agendado para sábado (28), às 18h, pela 14ª rodada do Paulistão A2 de 2026.