Débora Romani lança pré-campanha a deputada estadual nesta sexta-feira 

A vereadora divulgou um vídeo nas redes sociais convidando a população para um evento às 17h, na Avenida Brasil, em frente ao Posto Vilar.

A vereadora Débora Romani (PL) lança, nesta sexta-feira (24.jul), sua pré-campanha a de deputada estadual. O evento ocorre às 17h, na Avenida Brasil, em Votuporanga/SP, em frente ao Posto Vilar.

O anúncio do lançamento foi confirmado pela vereadora em suas redes sociais. No vídeo a parlamentar aparece nos moldes da campanha que a levou à Câmara Municipal, carregando uma figura do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que carrega uma tarja da região da boca, escrita “censura”.

“Tem momentos que marcam uma história. Este é um deles. Sua presença vai fazer toda a diferença. Vamos dar juntos o primeiro passo dessa caminhada”, publicou Débora Romani.

A vereadora é a terceira integrante do Poder Legislativo votuporanguense a anunciar pré-candidatura no pleito de 2026, contudo, a primeira a expressar intenção em disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Por outro lado, a vereadora Natielle Gama (Podemos), assim como Cabo Renato Abdala (PRD), já anunciaram que são pré-candidatos à uma cadeira na casa baixa do Congresso Nacional.

Vale ressaltar que, a pré-campanha ocorre antes do início oficial da propaganda eleitoral, que em 2026 começa em 16 de agosto. Durante esse período, partidos e pré-candidatos podem organizar eventos, discutir propostas, apresentar ideias e fortalecer sua base eleitoral, mas devem respeitar limites legais para evitar propaganda antecipada e penalidades legais.